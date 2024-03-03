Российским спортсменам нашли турнир, куда пустят без ограничений Российские спортсмены будут допущены без ограничений на «Олимпиаду на стероидах»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские спортсмены будут допущены без ограничений на «Олимпийские игры на стероидах» (официальное название — Enhanced Games), сообщил президент проекта Арон Д’Соуза, передает ТАСС. Проект реализуется при поддержке американского миллиардера, основателя платежной системы PayPal Питера Тиля, и на соревнования приглашаются спортсмены из всех стран.

Все спортсмены на «Улучшенных играх» будут соревноваться как отдельные лица, а не как представители государств. К соревнованиям приглашаются спортсмены из всех стран, — заявил Д’Соуза.

Игры созданы для спортсменов, употребляющих допинг. Ожидается, что в соревнования будут включены пять видов спорта: плавание, гимнастика, тяжелая атлетика, легкая атлетика и единоборства.

По словам представителей проекта, уже 900 человек подали заявки на участие в стероидной Олимпиаде, а участвовать смогут как бывшие спортсмены, так и действующие. Участники смогут честно и открыто употреблять допинг на протяжении турнира.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет не будет давать дополнительных рекомендаций по допуску спортсменов из России на летние Олимпийские игры в Париже. В рекомендациях, о которых идет речь, российским и белорусским спортсменам разрешается участвовать в Олимпиаде в индивидуальном нейтральном статусе. До участия не будут допущены спортсмены и персонал, которые поддерживают события на Украине или имеют связь с военными структурами России или Белоруссии.