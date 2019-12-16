https://static.news.ru/photo/019214c6-1fea-11ea-a277-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniil Ivanov/Global Look Press

Геральдический совет при президенте России может создать особый флаг, под которым российские спортсмены будут выступать на международных соревнованиях.

С такой инициативой выступил глава Совета Георгий Вилинбахов в программе «Поздняков» на телеканале НТВ. Он отметил, что лишение возможности выступать под национальным знаменем является ударом «по престижу и самолюбию» спортсменов. В этой связи Вилинбахов предложил разработать особый флаг, который мог бы «выноситься либо с государственным, либо один», но при этом отличался бы от международного олимпийского флага с пятью кольцами.

На флаге может быть изображено то, что изображалось на спортивной одежде наших первых олимпийцев ещё Российской империи — чёрный двуглавый орёл на белом фоне, — отметил глава Геральдического совета.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря наложил санкции на российский спорт в связи с изменениями в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Среди прочего, ограничения предполагают четырёхлетний запрет на участие в международных соревнованиях под национальным флагом и с какой-либо государственной символикой.

Бывший тренер сборной РФ по биатлону Вольфганг Пихлер назвал решение WADA политизированным, передавал NEWS.ru.