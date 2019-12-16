Геральдический совет при президенте России может создать особый флаг, под которым российские спортсмены будут выступать на международных соревнованиях.
С такой инициативой
На флаге может быть изображено то, что изображалось на спортивной одежде наших первых олимпийцев ещё Российской империи — чёрный двуглавый орёл на белом фоне, — отметил глава Геральдического совета.
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря наложил санкции на российский спорт в связи с изменениями в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Среди прочего, ограничения предполагают четырёхлетний запрет на участие в международных соревнованиях под национальным флагом и с какой-либо государственной символикой.
Бывший тренер сборной РФ по биатлону Вольфганг Пихлер назвал решение WADA политизированным, передавал NEWS.ru.
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