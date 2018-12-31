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Российским лыжникам припомнили допинг-скандалы

vk.com/russianbiathlon

спорт [ версия для печати ]

Норвежские СМИ откликнулись на успех российских лыжников в многодневной гонке «Тур де Ски» напоминанием об обвинениях в употреблении допинга и отстранении от участия в Олимпиаде-2018.

В частности, было отмечено, что Наталья Непряева, выигравшая индивидуальную гонку 30 декабря, тренируется у Юрия Бородавко, который ранее фигурировал в допинг-скандалах. Издание Dagbladet также упомянуло, что Анастасия Седова, занявшая третье место в гонке, проживает в закрытом городе Сарове, куда допинг-офицеры не допускаются.

Таблоид напомнил и о том, что победитель в 15-километровой гонке среди мужчин Сергей Устюгов не был допущен до участия в ОИ-2018 из-за так и не подтверждённых доказательствами подозрений в употреблении допинга. Издание отмечает, что российские спортсмены добились больших успехов, но прежние подозрения делают этот прогресс «уязвимым».

Ранее News.ru сообщил о том, что Федерация лыжных гонок России на основании решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировала Владимира Эссенсона и Максима Милаша. Оба спортсмена представляли на соревнованиях Санкт-Петербург. На употреблении каких именно запрещённых препаратов они попались, не уточняется. 


#россия #допинг #лыжныегонки
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