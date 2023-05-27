Российским биатлонистам перестало хватать патронов Союз биатлонистов РФ: российские спортсмены жалуются на нехватку патронов и рост цен на них

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Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров в интервью «Матч ТВ» сообщил, что российские спортсмены столкнулись с нехваткой патронов и ростом цен на них. При этом цены выросли и на отечественные, и на импортные боеприпасы.

Основная проблема — патроны и их стоимость. С этим действительно беда. Отечественный производитель патронов «Олимп» не в состоянии удовлетворить наши потребности в силу ограниченных мощностей, цена на его продукцию без видимых причин тоже выросла двукратно, — сказал Майгуров.

При этом со спортивными винтовками проблем у биатлонистов пока нет, но большинство пользуются немецким инвентарем. С лыжами, палками и ботинками все в норме, хотя условия их доставки тоже изменились.

В октябре 2022 года республиканский турнир по биатлону «Кубок памяти заслуженного тренера СССР и России Михаила Ткаченко» в Ижевске прошел без стрельбы. Организаторы объяснили это тем, что не были куплены патроны. Глава Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов заявлял, что в этом нет ничего страшного, поскольку соревнования — это всегда праздник.