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Российский волейболист перебрался в европейский клуб

Сергей Гранкин Dmitry Golubovich/Global Look Press

Сергей Гранкин

спорт [ версия для печати ]

Российский волейболист московского «Динамо» Сергей Гранкин подписал контракт с немецким «Берлином».

«Сергей Гранкин продолжит карьеру в немецком клубе "Берлин". Контракт рассчитан до конца сезона», — написал агент спортсмена Владимир Касторнов в своём Twitter.

Гранкин 10 января по обоюдному согласию сторон расторг контракт с московским клубом, за который выступал в течение 11 сезонов. В составе «бело-голубых» он дважды стал обладателем золотых медалей чемпионата и Кубка России и выиграл Кубок CEV. Он также известен выступлениями за «Белогорье».

Также Гранкин — член сборной России. В 2012 году он выиграл золото Игр в Лондоне.

Как писал News.ru, лучший бомбардир РПЛ останется в ЦСКА.


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