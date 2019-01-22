Российский волейболист перебрался в европейский клуб

https://news.ru/storage/news/1beeabf99254695baf4070b2a1cc6356/4ebfdf96-7fb1-45f4-a3a1-6fc838ddb2a7_850.jpg Dmitry Golubovich/Global Look Press

Сергей Гранкин

Российский волейболист московского «Динамо» Сергей Гранкин подписал контракт с немецким «Берлином».

«Сергей Гранкин продолжит карьеру в немецком клубе "Берлин". Контракт рассчитан до конца сезона», — написал агент спортсмена Владимир Касторнов в своём Twitter.

Гранкин 10 января по обоюдному согласию сторон расторг контракт с московским клубом, за который выступал в течение 11 сезонов. В составе «бело-голубых» он дважды стал обладателем золотых медалей чемпионата и Кубка России и выиграл Кубок CEV. Он также известен выступлениями за «Белогорье».

Также Гранкин — член сборной России. В 2012 году он выиграл золото Игр в Лондоне.

Как писал News.ru, лучший бомбардир РПЛ останется в ЦСКА.