Российский волейболист перебрался в европейский клуб

Российский волейболист московского «Динамо» Сергей Гранкин подписал контракт с немецким «Берлином».
«Сергей Гранкин продолжит карьеру в немецком клубе "Берлин". Контракт рассчитан до конца сезона», — написал агент спортсмена Владимир Касторнов в своём Twitter.
Гранкин 10 января по обоюдному согласию сторон расторг контракт с московским клубом, за который выступал в течение 11 сезонов. В составе «бело-голубых» он дважды стал обладателем золотых медалей чемпионата и Кубка России и выиграл Кубок CEV. Он также известен выступлениями за «Белогорье».
Также Гранкин — член сборной России. В 2012 году он выиграл золото Игр в Лондоне.
Как писал News.ru, лучший бомбардир РПЛ останется в ЦСКА.