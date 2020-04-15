Российский велогонщик рассказал о лечении от коронавируса в ОАЭ

https://static.news.ru/photo/77247498-7f05-11ea-a4a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/boev_igor

Российский гонщик Игорь Боев, вылечившийся после заражения коронавирусной инфекцией, рассказал журналистам, как проходил процесс его выздоровления в Абу-Даби.

По словам спортсмена, процесс лечения занял примерно месяц. В госпитале в Абу-Даби он провёл 32 дня. В первые дни пребывания в клинике гонщик чувствовал себя плохо — у него была высокая температура и жар. Других симптомов не наблюдалось. Товарищи Боева по команде также находились в клинике, хотя у них не было никаких признаков заражения. У каждого из спортсменов была отдельная палата. На протяжении месяца она были в изоляции и никуда не выходили.

Велогонщик подчеркнул, что первый раз его тест на коронавирус показал отрицательный результат на 24 день.

После того, как у меня стабилизировалась температура, я чувствовал себя лучше, но была проблема с аппетитом. Как оказалось, это бывает у всех, кто болеет. А так, да — после того, как стабилизировалась температура, я просто сидел и ждал, когда будут отрицательные тесты, ведь по правилам могут отпустить только после двух подряд отрицательных результатов. У меня было три отрицательных подряд, — приводит слова Боева радио Sputnik.

После лечения велогонщик и другие члены его команды несколько дней провели в «пересельном пункте», ожидая возможности улететь домой. Вскоре ОАЭ возобновили авиасообщение с другими государствами, и Боев вместе с товарищами вернулись в Россию.

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