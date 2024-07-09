Российский теннисист разгромил первую ракетку мира в Лондоне Медведев обыграл Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона

Фото: IMAGO/Juergen Hasenkopf/Global Look Press

Даниил Медведев

Теннисист из России обыграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера в четвертьфинале Уимблдона, обеспечив себе место в полуфинале, сообщается на сайте турнира. Матч состоялся в Лондоне.

Счет встречи выглядит следующим образом: 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 в пользу игрока из России, посеянного под номером пять. Синнер выступал под первым номером посева, при этом в начале третьего сета он взял десятиминутный медицинский тайм-аут на фоне плохого самочувствия.

Медведев выходит в полуфинал Уимблдона уже второй раз. Его оппонентами станут Карлос Алькарас из Испании под третьим номером посева и американец Томми Пол под номером 12. Впервые россиянин добрался до полуфинала в прошлом году, где проиграл Алькарасу.

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