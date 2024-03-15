Российский теннисист разозлился на соперника за подлый удар мячом Теннисист Медведев поругался с Руне, который попал в него мячом с размаху

Фото: IMAGO/Antoine Couvercelle/Global Look Press

Даниил Медведев

Российского теннисиста Даниила Медведева возмутило поведение датчанина Хольгера Руне во время матча четвертьфинала турнира в Индиан-Уэллсе (США). Во время одного из розыгрышей оба спортсмена оказались у сетки, в итоге Руне нанес сильный удар прямо в тело Медведеву, однако россиянин смог вовремя поставить ракетку и защититься.

Датчанин поднял руку в знак извинения, однако Медведев не увидел этого и продолжал настаивать, чтобы тот произнес заветные слова. При этом судья на вышке во время разговора с россиянином подчеркнул, что видел, как Руне извинился. Разозлившись на соперника, Медведев сначала пригрозил ему жестом, а потом и вовсе спародировал.

Когда после победы Медведева со счетом 7:5, 6:4 теннисисты подошли друг к другу пожать руки, россиянин напомнил сопернику, что не услышал от него извинений. Тот ответил, что не было причин говорить об этом, намекая, что жеста было достаточно.

Тогда извини, парень, — сказал Медведев, похлопав соперника по спине.

Ранее первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что Даниил Медведев является человеком с правильными ценностями. Он отметил, что видит, как россиянин ведет себя с коллегами в раздевалке. По словам серба, Медведев и его команда стараются хорошо общаться со всеми.