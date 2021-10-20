Российский судья объяснил свои слова о нетрадиционной ориентации фигуриста

Российский судья Александр Веденин прокомментировал своё высказывание о нетрадиционной ориентации французского фигуриста Гийома Сизерона. Он отметил, что это личное дело спортсмена. Его слова приводит «Матч ТВ».

Веденин назвал нетрадиционную ориентацию французского фигуриста минусом, так как из-за этого прокаты четырёхкратных чемпионов мира Гийома Сизерона и Габриэлы Пападакис становятся более холодными.

Нетрадиционная ориентация Гийома Сизерона — это не недостаток, а его личное дело. Комментируя выступление Гийома и Габриэлы в Эспоо, я имел в виду, что французы очень хороши, достойно подготовились и выиграть у них крайне трудно. Один из способов выиграть — лучше и достовернее выразить любовь между мужчиной и женщиной. И этим привлечь большее внимание судей! — сказал Веденин.

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