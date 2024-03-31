Российский спортсмен разбился на турнире по скейт-кроссу Чемпион России по скейт-кроссу Богрец погиб на соревнованиях в Петербурге

Фото: rollersport.ru

Роман Богрец

Чемпион России по скейт‑кроссу Роман Богрец скончался в возрасте 36 лет после несчастного случая на соревнованиях в Санкт‑Петербурге, сообщает пресс-служба Федерации Роллер Спорта России. Инцидент произошел 30 марта в клубе «Жесть». Во время выступления спортсмен после поворота на другой участок трассы на большой скорости влетел грудью в угол бетонной конструкции.

С глубокой скорбью мы сообщаем что ушел из жизни один из лучших роллеров России — Роман Богрец. <...> Роман получил серьезные травмы, несовместимые с жизнью. Горький исход этого несчастного случая стал неожиданностью и шоком для всех нас, — говорится в сообщении.

Издание «Фонтанка» утверждает, что на соревнованиях дежурили медики. Пострадавшему спортсмену сразу же вызвали скорую помощь, его госпитализировали в состоянии клинической смерти с тяжелой травмой головы и груди, переломом ребер с проникающим в легкое. Спустя два часа 36-летний роллер скончался в больнице из-за несовместимых с жизнью травм.

Ранее в одном из фитнес-клубов Москвы 15-летняя девочка получила ранение шпагой во время тренировки по фехтованию. Рана в районе ключицы оказалась сквозной, пострадавшую госпитализировали. Правоохранителям пришлось выяснять, почему фехтовальщица была без нагрудной защиты, а также причины отсутствия предохранительного наконечника на шпаге ее соперницы.