Российский скелетонист оценил свой старт на Кубке Европы

https://news.ru/storage/news/81672c8dc6be943073b17f1444c901c3/fe8a0912-8907-46d3-8de5-6cf7172a152b_850.jpg Скриншот youtube.com/Телекомпания Енисей эксклюзивы

Евгений Рукосуев (в центре)

Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров 2017 года по скелетону Евгений Рукосуев прокомментировал показанный результат на старте в Альтенберге (Германия).

«Своё выступление считаю очень удачным. И это при том, что у нас было всего три тренировочных заезда», — сказал скелетонист News.ru.

Россиянин показал второе время, уступив немецкому спортсмену Доминику Ради. Замкнул тройку призёров ещё один немецкий скелетонист Фабиан Кюхлер.

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