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Российский скелетонист оценил свой старт на Кубке Европы

Евгений Рукосуев (в центре) Скриншот youtube.com/Телекомпания Енисей эксклюзивы

Евгений Рукосуев (в центре)

спорт [ версия для печати ]

Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров 2017 года по скелетону Евгений Рукосуев прокомментировал показанный результат на старте в Альтенберге (Германия). 

«Своё выступление считаю очень удачным. И это при том, что у нас было всего три тренировочных заезда», — сказал скелетонист News.ru.

Россиянин показал второе время, уступив немецкому спортсмену Доминику Ради. Замкнул тройку призёров ещё один немецкий скелетонист Фабиан Кюхлер.

Полное интервью с Евгением Рукосуевым читайте на сайте News.ru в разделе «Спорт».


#сборнаяРоссии #скелетон
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