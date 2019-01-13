Российский скелетонист оценил свой старт на Кубке Европы

Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров 2017 года по скелетону Евгений Рукосуев прокомментировал показанный результат на старте в Альтенберге (Германия).
«Своё выступление считаю очень удачным. И это при том, что у нас было всего три тренировочных заезда», — сказал скелетонист News.ru.
Россиянин показал второе время, уступив немецкому спортсмену Доминику Ради. Замкнул тройку призёров ещё один немецкий скелетонист Фабиан Кюхлер.
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