Российский регбист погиб в возрасте 17 лет Российский регбист Назар Хлобозов умер в реанимации после аварии

Фото: yar-rugby.ru

Назар Хлобозов

Регбист «Красного Яра» Назар Хлобозов погиб в результате ДТП, сообщается на официальном сайте красноярского клуба. Автокатастрофа произошла утром 4 ноября, водитель и два пассажира погибли на месте, Хлобозов был доставлен в реанимацию, однако 7 ноября спортсмен скончался.

Страшная авария в Красноярске ранним субботним унесла жизнь четверых подростков. Назар Хлобозов боролся до последнего. Сегодня вечером сердце не выдержало и остановилось, — говорится в сообщении.

Известно, что Хлобозов с тремя друзьями ехал на автомобиле «Лада». Водитель машины не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Спортсмен был победителем юношеского первенства России в составе красноярской команды.

РК «Красный Яр» выражает глубокие соболезнования родным и близким Назара. Эта потеря невосполнима для всего регбийного сообщества. Скорбим вместе с вами, — добавили в клубе.

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