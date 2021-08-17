Российский призёр Олимпиады отозвался о хейтерах, сравнив себя с Кадыровым

Российский пловец Климент Колесников, завоевавший бронзовую награду в дистанции 100 м вольным стилем на Олимпиаде-2020 в Токио, рассказал о хейтерах в социальных сетях, а также сравнил с себя с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Его слова передаёт СЭ.

На спортсменах вымещают злобу из-за проблем в экономике, условно. Но это не даёт права так относиться к людям. Мы как Рамзан Кадыров — найдём их всех, — пошутил Колесников.

Он признался, что очень много людей, которые ведут себя агрессивно и «максимально странно». В один день они поддерживают, а в следующий «болеют за американцев». Пловца не беспокоят хейтеры, «пусть льют хоть трёхэтажным». Но Колесникова удивляет, почему болельщики спрашивают, почему спортсмены отправляются на соревнования в нейтральном статусе.

Человек сидит на диване и не занимался тем, что делаю я. Не нравится — окей, не смотри. Ну, зато можно зайти и наслаждаться срачем, — добавил он.

Ранее россиянин Колесников проплыл 100-метровку вольным стилем с третьим результатом. Победу одержал американец Кейлеб Дрессель, который сразу захватил преимущество и не позволил никому даже приблизиться к себе.