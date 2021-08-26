Российский пловец Калина стал чемпионом Паралимпийских игр

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Российский пловец Андрей Калина завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио на дистанции 100 метров брассом. Эта медаль стала шестой в копилке паралимпийской российской команды.

Калина выступал в категории SB8 среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Он преодолел дистанцию за одну минуту и 7,24 секунды. Серебряную медаль завоевал испанец Оскар Салгуэро, а бронзовым призёром стал китаец Янг Гуанлон. Также в пятёрку лучших пробился другой российский спортсмен — Даниил Смирнов.

Паралимпиада стартовала 24 августа в Токио. Финальный день соревнований запланирован на 5 сентября. Российские пловцы завоевали на Паралимпийских играх уже четыре золотых медали.

Как сообщалось ранее, российский шпажист Александр Кузюков выиграл золотую медаль на Паралимпийский играх в Токио в фехтовании на колясках (категория B).