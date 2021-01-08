Российский лыжник Спицов выиграл масс-старт на 10 км в рамках «Тур де Ски»

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Телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась эмоциями спортивного комментатора Дмитрия Губерниева от победы российской команды по биатлону на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Канделаки опубликовала видеозапись в своём Telegram-канале. ЭТО ПОБЕДААААААА! Эмоции Губерниева из Оберхофа слышала вся страна, — подписала сообщение Канделаки. Российская сборная по биатлону в воскресенье победила в смешанной эстафете, преодолев...