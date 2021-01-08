Российский лыжник Спицов выиграл масс-старт на 10 км в рамках «Тур де Ски»

Российский лыжник Денис Спицов одержал победу в заключительном масс-старте на 10 километров свободным стилем в рамках многодневной гонки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Спицов преодолел дистанцию за 32 минуты и 41 секунду. Его ближайшие преследователи — россиянин Александр Большунов (+13,3 секунды) и француз Морис Манифика (+15,2),
Как сообщал NEWS.ru, Большунов 8 января повторил рекорд Сергея Устюгова по победам подряд на многодневке, выиграв на шестом этапе «Тур де Ски» масс-старт на 15 км классическим стилем.
24-летний Большунов — четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, четырёхкратный серебряный призёр чемпионата мира 2019 года, обладатель Большого хрустального глобуса по итогам сезона-2019/20, победитель «Тур де Ски»-2019/20.