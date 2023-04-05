Российский лыжник разбил голову серебряной медалистке Кубка Европы Kub Mash: российской фристайлистке Марии Добровой разбили голову в Сочи

Фото: dobrovamariak/vk.com

Мария Доброва

Серебряную медалистку Кубка Европы по ски-кроссу Марию Доброву избили в одном из отелей Сочи, сообщил Telegram-канал Kub Mash. По его данным, 23-летней спортсменке сборной России разбил голову парень, с которым она в тот же день познакомилась на склоне. Обидчик фристайлистки был с компанией, все вместе после катания пошли отдыхать в отель, где молодые люди в процессе распития спиртного поругались, и Доброва осталась наедине с новым знакомым.

Около полуночи спортсменка позвонила на ресепшн и умоляла ее спасти. Администратор поднялась на этаж и увидела Доброву с разбитой головой. Как отмечает Kub Mash, оба были слишком пьяны, чтобы объяснить произошедшее, и просто ушли на улицу. Там их встретила другая часть компании, в результате драка продолжилась, пока Доброва впоследствии не оказалась на земле. Тогда персонал гостиницы вызвал скорую помощь и полицию.

Telegram-канал «112» уточняет, что Доброву мог избить 26-летний Артем Набиулин, который тоже является профессиональным лыжником. По данным «112», Доброву госпитализировали с сильным ушибом переносицы.

На Кубке Европы в 2018 году Доброва завоевала серебро в ски-кроссе, в том же году спортсменка получила бронзу на чемпионате России.

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