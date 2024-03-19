Российский лыжник Большунов впервые в сезоне проиграл личную гонку

Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Александр Большунов

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не смог продлить победную серию в этом сезоне и занял девятое место на чемпионате России по лыжным гонкам в Архангельской области. Большунов впервые в сезоне не смог выиграть личную гонку, до этого лыжник выиграл 23 старта подряд. Первое место в гонке занял Ермил Вокуев, передает ТАСС.

Тренер спортсмена Юрий Бородавко объяснил такой результат недавней болезнью Большунова. Он отметил, что любая серия рано или поздно прерывается, поэтому стоит идти дальше.

Сказалась недавняя болезнь. Было видно, что в спринте и скиатлоне не было такого состояния, какое было до этого. Второй круг дался тяжело, и Александр просто докатывался, — пояснил наставник.

На недавней Спартакиаде сильнейших Большунов выиграл личный и командный спринты, скиатлон, гонку на 10 км свободным стилем и марафон на 50 км классическим стилем. Без золота он остался только в эстафете, где сборная Архангельской области стала только седьмой. Также у него было 17 побед в гонках на этапах Кубка России.

Ранее стало известно, что в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде «Вашингтон» одержал победу над «Калгари» со счетом 5:2. Россиянин Александр Овечкин оформил дубль. Голы также оформили Дилан Строум, Хендрикс Лапьер и Том Уилсон.