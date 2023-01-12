Российский легкоатлет признался в употреблении допинга перед ОИ-2012 Легкоатлет Литвинов признался, что употреблял допинг во время подготовки к Олимпиаде 2012 года

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Сергей Литвинов

Российский легкоатлет Сергей Литвинов признался в Facebook (деятельность в России запрещена), что употреблял допинг во время подготовки к отбору на Олимпиаду 2012 года в Лондоне. Он также признался, что передал все детали своего дела в AIU (орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике). И принес извинения перед легкоатлетическим сообществом.

Я принимал допинг в 2012-м и получил выгоду от системы сокрытия [допинга] в России. В 2012-м с конца апреля по конец мая я принимал туринабол и оксандролон. До этого в феврале у меня был бросок на 79 м, с допингом я улучшил результат почти на два метра, — написал Литвинов.

Он добавил, что не попал в олимпийскую сборную в 2012-м, потому что сделал три броска со штрафом в квалификационный день чемпионата России. А после того года, по его словам, он больше ничего не принимал, так как это не было его мотивацией, несмотря на давление федерации. Улучшение результатов с помощью допинга не приносит удовольствия, отметил спортсмен.

Сергей Литвинов — бронзовый призер чемпионата Европы — 2014 в метании молота, чемпион России 2013 года, сын олимпийского чемпиона Сеула-1988 Сергея Литвинова — старшего.

19 декабря стало известно, что в России приведут антидопинговые правила в соответствие с нормами WADA. Будут отдельными строками выделены соучастие или попытка соучастия спортсмена нарушить антидопинговые правила.