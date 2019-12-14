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Евгений Плющенко заявил, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова могла взять паузу для того, чтобы определиться с тренерами.

Кто знает, может быть, она перейдёт в другую группу к другим тренерам? Я этот вариант не убираю — Алине нужно внимание, достойное олимпийской чемпионки, ей нужно уделять куда больше времени....