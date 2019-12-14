Виктор Муштаков Виктор Муштаков Фото: Natalie Behring/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россиянин Виктор Муштаков занял первое место на дистанции 500 метров на четвёртом этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Второе место на соревнованиях в японском Нагано занял ещё один представитель РФ Павел Кулижников.

Муштаков победил с результатом 34,508 секунды, Кулижников — 34,520 секунды, сообщает ТАСС. Третьим пришёл японец Юма Мураками (34,545). Россияне Артём Арефьев и Руслан Мурашов вышли соответственно на шестое и 17-е место.

Ранее российская мужская сборная конькобежцев в составе Александра Румянцева, Данилы Семерикова и Руслана Захарова заняла на КМ первое место в командной гонке преследования.

Как писал NEWS.ru, в польском Томашуве-Мазовецком мужская сборная России по конькобежному спорту заняла третье место в командной гонке преследования на втором этапе Кубка мира. В составе сборной России выступали Руслан Захаров, Александр Румянцев и Данила Семериков. Победителями стали представители Нидерландов, серебряные медали завоевала сборная Японии.

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