Российский конькобежец рассказал о конкуренции

Российский конькобежец Виктор Муштаков рассказал об атмосфере в команде, а также о том, какова конкуренция в сборной.
«Очень хорошая атмосфера, приятно тренироваться. Только на тренировках мы можем посмеяться, шутить и разговаривать обо всём. Но перед стартом мы сами по себе, и каждый настроен друг с другом конкурировать», — сказал Муштаков News.ru.
В составе сборной спортсмен отправится на предстоящие чемпионат мира по спринтерскому многоборью и чемпионат мира на отдельных дистанциях.
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