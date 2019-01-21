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Российский конькобежец рассказал о конкуренции

Виктор Муштаков Виктор Муштаков/facebook.com эксклюзивы

Виктор Муштаков

спорт [ версия для печати ]

Российский конькобежец Виктор Муштаков рассказал об атмосфере в команде, а также о том, какова конкуренция в сборной.

«Очень хорошая атмосфера, приятно тренироваться. Только на тренировках мы можем посмеяться, шутить и разговаривать обо всём. Но перед стартом мы сами по себе, и каждый настроен друг с другом конкурировать», — сказал Муштаков News.ru.

В составе сборной спортсмен отправится на предстоящие чемпионат мира по спринтерскому многоборью и чемпионат мира на отдельных дистанциях.

Полное интервью Виктора Муштакова читайте на сайте News.ru в разделе «Спорт».


#конькобежныйспорт #ВикторМуштаков
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