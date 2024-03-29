Российский хоккеист ушел из ЦСКА в известный американский клуб Клуб НХЛ «Филадельфия» объявил о переходе разорвавшего контракт с ЦСКА Федотова

Фото: Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press

Иван Федотов

Российский вратарь Иван Федотов покинул хоккейный клуб ЦСКА и перешел в команду Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз». Об этом американский клуб объявил на своей странице в Twitter (X).

Иван Федотов, добро пожаловать в «Филадельфию», — говорится в публикации.

Контракт с командой из США россиянин подписал еще в мае 2022 года, однако пропустил сезон из-за службы в армии. Неизвестно, выйдет ли Федотов на лед в текущем сезоне или уже в следующем. Он станет самым высоким вратарем в истории НХЛ (2,02 метра).

Федотов стал в составе ЦСКА обладателем Кубка Гагарина (2021/22) и выиграл со сборной России серебро Олимпиады-2022. В том же году он не стал продлевать контракт с ЦСКА, подписав годичное соглашение с «Филадельфия Флайерз». Однако вскоре хоккеист был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. В итоге он не смог поехать в НХЛ, поскольку летом 2022 года был отправлен проходить срочную службу на Северный флот.

Сам Федотов после возвращения из армии сказал, что для него не имеет значения, кто оказал влияние на его службу в армии. Спортсмен подчеркнул, что отдал год своего времени, которое мог посвятить хоккею. При этом он заявил, что пора двигаемся дальше.