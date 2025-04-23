Российский хоккеист провалил допинг-тест Нападающий «Автомобилиста» Голышев сдал положительную допинг-пробу

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Анатолий Голышев

Екатеринбургский «Автомобилист» получил уведомление о результате допинг-пробы, взятой у нападающего команды Анатолия Голышева, сообщает пресс-служба клуба. Там ждут полного выяснения всех обстоятельств дела со стороны антидопинговых органов.

«Автомобилист» сообщает, что на основании уведомления о результате допинг-пробы нападающего Анатолия Голышева наш клуб ожидает полного выяснения всех обстоятельств дела со стороны антидопинговых органов, — говорится в заявлении.

Ранее от соревнований был отстранен другой хоккеист ЦСКА, нападающий Владислав Каменев, также за употребление допинга. По предварительным данным, в его пробе обнаружили мельдоний в концентрации, в четыре раза превышающей норму, как и в вышеописанном случае.

До этого спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал командного врача ЦСКА за то, что он допустил положительный допинг-тест хоккеиста ЦСКА Владислава Каменева. По его словам, доктор не просто проявил непрофессионализм, но и является «просто безмозглым». В настоящее время игрок отстранен от соревнований.

Также сообщалось, что экс первая ракетка мира Евгений Кафельников назвал позорной ситуацию с допингом польской теннисистки Иги Швентек и Янника Синнера из Италии. Он подчеркнул, что если бы он во время своей карьеры употреблял стероиды, то играл бы 300 матчей в год, а не 170.