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Российский хоккеист порассуждал о тренерах-девушках

Вадим Шипачёв Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Вадим Шипачёв

спорт [ версия для печати ]

Центрфорвард московского «Динамо» Вадим Шипачёв порассуждал о том, может ли девушка претендовать на роль наставника хоккейной команды.

«Девушка-тренер в хоккее? Конечно, могу такое себе представить, сейчас же 21 век», — передаёт его слова корреспондент News.ru.

Игрок привёл в пример хоккейного комментатора Наталью Кларк, которая «весьма строгая, ругает за каждую ошибку». На Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в этом году Кларк выполняет роль ассистента тренера Ильи Воробьёва.

Мастер-шоу и Матч звёзд проходят 19 и 20 января в Казани.

Как писал News.ru, президент клуба КХЛ оправдал распитие игроками алкоголя.


#хоккей #КХЛ
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