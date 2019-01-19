Российский хоккеист порассуждал о тренерах-девушках

Центрфорвард московского «Динамо» Вадим Шипачёв порассуждал о том, может ли девушка претендовать на роль наставника хоккейной команды.
«Девушка-тренер в хоккее? Конечно, могу такое себе представить, сейчас же 21 век», — передаёт его слова корреспондент News.ru.
Игрок привёл в пример хоккейного комментатора Наталью Кларк, которая «весьма строгая, ругает за каждую ошибку». На Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в этом году Кларк выполняет роль ассистента тренера Ильи Воробьёва.
Мастер-шоу и Матч звёзд проходят 19 и 20 января в Казани.
Как писал News.ru, президент клуба КХЛ оправдал распитие игроками алкоголя.