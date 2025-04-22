Российский хоккеист в первом матче плей-офф НХЛ принес победу команде Кузьменко набрал три очка в матче плей-офф НХЛ и принес победу «Лос-Анджелесу»

Фото: Alex Gallardo/AP/TASS

Андрей Кузьменко (в центре)

Российский форвард Андрей Кузьменко набрал три очка в матче с «Эдмонтоном», что помогло победить «Лос-Анджелесу» в плей-офф НХЛ. Встреча прошла в Лос-Анджелесе и закончилась со счетом 6:5 (2:0, 2:1, 2:4). Результаты игры опубликованы на сайте лиги.

Кузьменко отметился результативными передачами и голом на третьей минуте матча. Также в команде победителей выделились Куинтон Байфилд на 20-й минуте, Адриан Кемпе (35), Филлип Дано (38, 60) и Кевин Фиала (45). Голевой пас сделал россиянин Владислав Гавриков.

У «Эдмонтона» шайбы забили Леон Драйзайтль (40), Маттиас Янмарк (43), Кори Перри (47), Зак Хайман (58) и Коннор Макдэвид (59). Последний также записал на свой счет три передачи. Для Кузьменко матч четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ стал первым. Хоккеист дебютировал в сезоне-2022/23.

«Лос-Анджелес Кингз» вырвался вперед в серии до четырех побед. Вторая игра первого раунда Кубка Стэнли пройдет в родном для команды городе 23 апреля. По итогам регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Эдмонтон» находится на третьей строчке.

Ранее российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин набрал три очка в матче с «Монреалем». Так, хоккеист впервые забросил шайбу в овертайме в матче плей-офф НХЛ.