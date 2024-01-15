Российский гроссмейстер сыграл вничью с чемпионкой мира из Китая Непомнящий свел вничью матч с чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь в Нидерландах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий завершил встречу вничью с чемпионкой мира по шахматам из Китая Цзюй Вэньцзюнь во втором раунде международного турнира Tata Steel Masters, который проходит в Вейк-ан-Зее в Нидерландах, передает РИА Новости. Россиянин играл белыми фигурами, партия завершилась на 80-м ходу.

Таким образом, после двух раундов на счету Непомнящего 1,5 очка, он идет третьим в турнирной таблице. Лидером турнира является французский шахматист Алиреза Фирузджа с двумя очками после двух встреч.

Третий раунд турнира состоится в понедельник, 15 января. Российский шахматист встретится с представителем Индии Сантошем Гуджарати. Непомнящий будет играть черными фигурами. Турнир завершится 28 января.

Ранее стало известно, что норвежский гроссмейстер и 16-й чемпион мира Магнус Карлсен отказался бороться за шахматную корону в 2024 году. Он заявил, что больше не получает удовольствия от подобных соревнований. Вместе с тем шахматист отметил, что не будет скучать по чемпионскому титулу, потому что он доволен жизнью, которая есть у него сейчас.

До этого сообщалось, что на чемпионате мира по быстрым шахматам в Узбекистане польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда отказался пожимать руку россиянину Денису Хисматуллину. Инцидент произошел в конце декабря. Российский игрок перед началом встречи протянул руку польскому гроссмейстеру, однако тот жестом показал, что рукопожатия не будет. Матч между Дудой и Хисматуллиным завершился вничью. Поляк мог быть дисквалифицирован за нарушение правил, однако россиянин не стал подавать на него жалобу.