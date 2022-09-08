Российский гроссмейстер открыл криптобизнес в Сибири Гроссмейстер Карякин занялся криптобизнесом в Иркутской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Карякин

Российский гроссмейстер, экс-претендент на шахматную корону Сергей Карякин стал заниматься криптовалютным бизнесом, принадлежащая ему компания занимается починкой оборудования для майнинга в Иркутске, передает Telegram-канал Baza. По информации издания, бизнес приносит шахматисту прибыль.

Baza, ссылаясь на найденные документы, сообщает, что Карякин в 2021 году зарегистрировал две компании. Одна из них занимается ремонтом техники, необходимой для добычи криптовалюты.

После начала спецоперации на Украине у Карякина стало больше свободного времени, ввиду его публичной поддержки СВО, что впоследствии повлекло его отстранение Международной шахматной федерацией на шесть месяцев от турниров.

За неполный период 2021 года «Сейкор сервис» заработал 786 тысяч рублей, гроссмейстер получил 308 тысяч чистой прибыли.

Издание отмечает, что бизнес в криптовалютной сфере в Иркутске может обрасти успехом, поскольку в регионе много электростанций, что делает электричество очень доступным и дешевым. К тому же, ранее в Китае запретили добывать криптовалюту, поэтому многие крипто-бизнесмены отправились в Иркутскую область вместе с оборудованием, которое имеет свойство ломаться.

Ранее президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин заявил, что вложение денег в криптовалюту позволит в долгосрочной перспективе приумножить активы. Эксперт убежден, что несмотря на волатильность биткоина, динамика его стоимости говорит о перспективах продолжения его роста. Припачкин также утверждает, что правительство России рано или поздно узаконит криптовалюту.