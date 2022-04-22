Российский футболист рассказал о русофобии в Европе

Российский защитник «Риеки» Михаил Меркулов рассказал, каким стало отношение к гражданам России за последние два месяца. Футболист в интервью «Матч ТВ» рассказал о ситуациях, когда россиянам отменяли операции и отказывали в жилье.

Я слышал о случаях, когда не принимают в больницах, отменяют запланированные операции, если ты русский, не сдают квартиры... По моему мнению, это уже нарушений всех человеческих правил, — сказал Меркулов.

В России футболист получил известность, выступая за «Рубин» и «Урал» в РПЛ. Сейчас Меркулов выступает в Хорватии за клуб «Риека», за который провёл четыре матча. Защитник отметил, что лично он не сталкивался со случаями проявления русофобии в Хорватии.

Отметим, что известно, как в Финляндии отказали в операции 20-летнему хоккеисту Родиону Амирову. Врачи диагностировали у него опухоль головного мозга. Хоккеист уже прошёл курс химиотерапии в одной из немецких клиник. Но в финской больнице спортсмену отказались делать операцию.