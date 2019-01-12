Российский футболист посетовал на чрезмерный отдых

Футболист питерского «Зенита» Далер Кузяев сравнил длину отпуска российских игроков и европейских.
По словам хавбека, в России футболистам дают отдыхать гораздо больше.
«У нас был целый месяц отпуска, думаю, что никто из европейских команд столько не отдыхает, и этого более чем достаточно», — цитирует его официальный сайт питерского клуба.
Кузяев добавил, что отдохнул хорошо.
12 февраля 2019 года «сине-бело-голубые» встретятся с турецким «Фенербахче» в матче Лиги Европы. На зимний перерыв команда Сергея Семака ушла на первом месте в таблице чемпионата России.
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