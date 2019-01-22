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Российский фигурист поделился ожиданиями от ЧЕ

Алексей Рогонов и Кристина Астахова Maksim Konstantinov/Global Look Press эксклюзивы

Алексей Рогонов и Кристина Астахова

спорт [ версия для печати ]

Российский фигурист Алексей Рогонов рассказал об ожиданиях от предстоящего чемпионата Европы, который пройдёт в Минске.

«В женском одиночном катании Алина Загитова явный лидер. Софья Самодурова с прекрасными мишинскими прыжками (Алексей Мишин — тренер спортсменки. — Ред.) достаточно стабильная спортсменка. Очаровательная Станислава Константинова — более опытная и голодная до побед. Расставлять по местам не возьмусь, пусть между собой порубятся!» — сказал спортсмен News.ru.

Алексей Рогонов — участник Олимпийских игр 2018 года. На данный момент спортсмен пропускает сезон по причине смены партнёрши.

Полное интервью Алексея Рогонова читайте на сайте News.ru в разделе «Спорт».


#фигурноекатание #АлексейРогонов
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