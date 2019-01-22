Российский фигурист поделился ожиданиями от ЧЕ

https://news.ru/storage/news/c7662ac95f2e67ed08e6b3624405701b/65b4ebcc-288a-400e-8bab-0af9aff18663_850.jpg Maksim Konstantinov/Global Look Press эксклюзивы

Алексей Рогонов и Кристина Астахова

Российский фигурист Алексей Рогонов рассказал об ожиданиях от предстоящего чемпионата Европы, который пройдёт в Минске.

«В женском одиночном катании Алина Загитова явный лидер. Софья Самодурова с прекрасными мишинскими прыжками (Алексей Мишин — тренер спортсменки. — Ред.) достаточно стабильная спортсменка. Очаровательная Станислава Константинова — более опытная и голодная до побед. Расставлять по местам не возьмусь, пусть между собой порубятся!» — сказал спортсмен News.ru.

Алексей Рогонов — участник Олимпийских игр 2018 года. На данный момент спортсмен пропускает сезон по причине смены партнёрши.

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