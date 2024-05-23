Российский фигурист назвал секрет успеха в спорте Фигурист Веселухин: для успеха в спорте нужно прокачивать стрессоустойчивость

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы добиться успеха в спорте, нужно прокачивать стрессоустойчивость, рассказал в беседе с Lenta.ru российский фигурист Даниил Веселухин. По его словам, часто спортивные достижения зависят именно от качества психологической подготовки.

Даже со стороны порой обидно наблюдать, когда хорошо подготовленный спортсмен проваливает важные соревнования исключительно из-за волнения и неуверенности в себе, не говоря уж о том, что в этот момент чувствует сам выступающий, его тренер, партнер или команда, — объяснил спортсмен.

Фигурист отметил, что тренировки и соревнования — это большой стресс не только для организма, но и для психики спортсмена, поэтому важно работать со своими страхами. Также нужно выработать стрессоустойчивость.

Не нужно думать о возможном провале, добавил Веселухин. Лучше культивировать в своем сознании позитивные мысли и преодолевать внутренние ограничения. Если что-то не получается, следует разобраться в причинах, а не винить себя.

Правильно не поддаваться звездной болезни, а соревноваться только со своими прошлыми результатами, подчеркнул спортсмен. Кроме того, можно обращаться к спортивным психологам, чтобы выйти на новый уровень достижений, заключил Веселухин.

Ранее психолог Наталья Наумова заявила, что спортсмены часто оказываются участниками дебошей из-за низкой самооценки в детстве или низкого уровня критичности на фоне успеха и любви публики. По ее словам, достигнув определенных высот, человек может думать, что он имеет право на все.