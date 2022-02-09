Российский фигурист Мозалёв получил угрозы от фанатов Ханю

В адрес российского фигуриста Андрея Мозалёва в официальном аккаунте Instagram появились угрозы со стороны японских болельщиков, которые посчитали, что россиянин является виновником неудачного выступления Юдзуру Ханю в короткой программе.

Японский фигурист после своего выступления оказался на восьмом месте. Он совершил «бабочку», выполняя четверной сальхов. Свою неудачу Ханю объяснил наличием выбоины на льду.

Несколько фанатов японца, просмотрев запись соревнований, посчитали, что это углубление образовалась именно после прыжка Андрея Мозалёва. Поклонники японца написали несколько угроз жизни россиянину. В итоге Мозалёв закрыл свой Instagram на несколько часов, чтобы заблокировать недоброжелателей и удалить комментарии. Кроме того, поклонники Ханю предъявили претензии россиянину за то, что он якобы мешал японцу провести разминку, постоянно оказываясь рядом с ним. Но стоит отметить, что он также получил и слова поддержки.

Сейчас большая часть комментариев с угрозами уже удалена.

Американец Нейтан Чен выиграл короткую программу на Олимпийских играх в Пекине. За свой прокат американец получил 113,97 балла, что стало новым мировым рекордом. Прошлое высшее достижение принадлежало Юдзуру Ханю. На турнире Четырёх континентов он получил 111,82 балла.