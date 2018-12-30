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Российский чемпион мира по рапиду назвал Крым украинским

Даниил Дубов vk.com/blitzorddd

Даниил Дубов

спорт [ версия для печати ]

Российский гроссмейстер Даниил Дубов, ставший чемпионом мира по быстрым шахматам — рапиду, назвал Крым украинской территорией, захваченной российскими властями.

«Безусловно, по крымскому вопросу я целиком на стороне Украины. История – она меняется. Ну пройдет лет двести, ну будет эпизод с Крымом, ну, стыдно, да. Но это пройдет», - заявил новоиспечённый 22-летний чемпион в интервью порталу Chess-News.

При этом он подчеркнул, что спорт важнее политики, а также отметил, что всё равно любит Россию несмотря на то, что поводов гордиться родиной в последнее время у него всё меньше.

Кроме того, Дубов прокомментировал решение некоторых украинских шахматистов бойкотировать чемпионат мира по быстрым шахматам в Санкт-Петербурге.

«Мне субъективно кажется, что имиджу шахмат не вредит проведение турнира в России», - сказал гроссмейстер.

Крым стал российской территорией после проведённого в 2014 году на полуострове референдума, в ходе которого более 97% жителей высказались за возвращение в состав России.

Ранее News.ru писал о том, что российский гроссмейстер Даниил Дубов выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам — рапиду, прошедший в Санкт-Петербурге. 22-летний спортсмен за 11 туров сумел набрать 15 очков. В его активе 9 побед и 6 партий, завершённых вничью. Серебряную медаль турнира выиграл Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана. Бронзу завоевал американский шахматист Хикара Накамура.


#чемпионат #россия #крым #Шахматы #ДаниилДубов
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