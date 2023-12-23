Российский чемпион-боксер похоронил мать и разбился насмерть в ДТП Чемпион Европы по боксу Родионов погиб в ДТП в Краснодарском крае

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Чемпион Европы и трехкратный победитель первенств России по боксу Альберт Родионов погиб в аварии в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба Федерации бокса РФ. По данным ТАСС, он возвращался домой с похорон матери.

В ДТП разбился трехкратный победитель первенства России, победитель первенства Европы Альберт Родионов. Ему не было и 30 лет. У Альберта остались жена и семилетняя дочь. Похороны спортсмена состоятся 24 декабря в городе Волжский, — говорится в сообщении федерации.

Как передает издание, спортсмен не справился с управлением и влетел в бетонный отбойник. По предварительной информации, от удара автомобиль Родионова загорелся. Он скончался на месте аварии до приезда бригады скорой помощи.

Ранее в Перми после ДТП скончался российский футболист, центральный нападающий тагильской команды «Уралец-ТС» Кирилл Кочетов. Спортсмен умер в больнице, не приходя в сознание. ДТП произошло на трассе Пермь — Екатеринбург. В момент аварии в автомобиле находились еще трое игроков команды — Денис Федорочев, Кирилл Мыльников и Евгений Ситников, последний из которых скончался на месте ДТП. Двое других футболистов получили травмы различной степени тяжести.