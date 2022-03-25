Российский боксёр пожелал удачи и победы украинцу Александру Усику

Российский боксёр Хусейн Байсангуров в разговоре с корреспондентом NEWS.ru заявил, что уважает украинских коллег Александра Усика и Василия Ломаченко, которые с конца февраля находились в рядах территориальной обороны Украины.

Я давно слежу за их карьерами. Дружить? Мы близко не знакомы, но пересекались. В последний раз общался с Усиком и Ломаченко в Лондоне, когда мой брат Хасан и Александр дрались в рамках одного вечера. Мы даже разместились в одной гостинице. Очень приятные, адекватные и воспитанные люди. У нас много общих знакомых, – сказал Байсангуров.

Также россиянин отметил, что обязательно будет болеть за Усика в поединке с британцем Энтони Джошуа, который планируется на это лето. Первая встреча спортсменов завершилась победой украинца.

Конечно, я буду болеть за Усика. Почему нет? Честно, даже если бы я не был знаком с Александром, мне нравится его стиль. Он не из тех боксёров, которые проводят каждый бой как последний. У него есть план на каждый раунд. Он всё готовит, у него мало спонтанных действий. Я желаю ему удачи и победы в предстоящем бою, – сказал спортсмен.

Ранее стало известно, что Усик покинул ряды территориальной обороны Киева, а бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко отказался уезжать за пределы Украины.