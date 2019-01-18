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Российский боксёр обвиняется в нападении на женщину

Сергей Ковалёв Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сергей Ковалёв

спорт [ версия для печати ]

Бывший двукратный чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалёв, ныне проживающий в США, обвиняется в нападении на женщину, сообщает Boxingscene.

Ковалёв был арестован в Биг-Бэар, штат Калифорния, 9 июня. Его обвиняют в том, что он ударил по лицу некую женщину. Сама потерпевшая заявила, что инцидент произошёл на вечеринке. Боксёр сломал ей нос, также женщина получила сотрясение мозга и смещение шейного диска.

Сообщается, что Сергей предстал перед судом и не признал себя виновным. Следующее судебное заседание назначено на март. Максимальное наказание по данной статье составляет 4 года лишения свободы.

Ковалёву 2 февраля предстоит матч-реванш с Элейдером Альваресом, которому россиянин досрочно проиграл в августе прошлого года.

Ранее News.ru cообщал, что чемпион мира в первом тяжёлом весе украинский боксёр Александр Усик захотел побить обидевшего Ковалёва американца.


#нападение #бокс #СергейКовалев #боксер
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