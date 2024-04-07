Российский боксер Муртазалиев завоевал титул чемпиона мира IBF

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новым чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 69,9 кг стал россиянин Бахрам Муртазалиев. Он победил в Германии Джека Кулькая техническим нокаутом в 11-м раунде.

Поединок проходил с переменным успехом, бойцы потеряли много сил. Но в 11-м раунде немец пропустил несколько ударов и упал на настил ринга. Судья остановил бой за 10 секунд до конца раунда и присудил победу Муртазалиеву.

Проживающий в США 31-летний россиянин впервые добился титула чемпиона мира. За его плечами 22 победы, из них 16 нокаутом, и ни одного поражения. Для 37-летнего Кулькая это вторая попытка стать чемпионом мира. В 2017 году он проиграл американцу Деметриусу Андраде решением судей.

Российский боксер Магомед Мадиев 27 апреля в Алма-Ате проведет бой с эквадорцем Абелем Миной в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA». Бой будет состоять из восьми раундов и пройдет в весовой категории до 75 кг. Последний официальный бой Мадиева прошел в феврале 2023 года, когда россиянин свел вничью поединок с аргентинцем Эмилиано Пучетой. В активе 29-летнего Мадиева 16 побед (пять — нокаутом), одно поражение и три ничьи.

Бой-реванш между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком по техническим причинам не состоится, сообщили ранее в пресс-службе лиги Ural FC. Турнир был запланирован на 12 апреля в Москве. Бой должен был пройти в формате из пяти раундов по две минуты по правилам бокса, но в ММА-перчатках.