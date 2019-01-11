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Российский боец подписал новый контракт с UFC

Пётр Ян Пресс-служба клуба "Архангел Михаил"

Пётр Ян

спорт [ версия для печати ]

Российский боец Пётр Ян подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) ещё на четыре боя, сообщает пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил». Также подписано соглашение на следующий поединок.

О новом контракте Ян знал сразу после победы над Сильвой Де Андраде на турнире UFC 232. Как отметил сам боец, новый контракт даст ему возможность приблизиться к титульному поединку.

«Я не знаю, получится ли добраться до титульного боя в течение следующих боев, но я хочу максимально близко к нему приблизиться. Не знаю, насколько это реально, но я сделаю все для этого», — сказал Ян.

Российский боец провел под эгидой UFC три поединка и во всех одержал победы. В своем дебютном в организации бое он в первом раунде техническим нокаутом выиграл у Теруто Ишихару, затем на московском шоу решением судей одержал победу над Джин Су Соном, а в третьем бое одолел самого серьезного соперника в карьере — Сильву Де Андраде.

Ранее UFC назвал лучших бойцов 2018 года.  


#UFC #контракт #ПетрЯн
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