Российский боец подписал новый контракт с UFC

https://news.ru/storage/news/faa4b653245cf6967b7067534cb2bf9e/6dbede6e-88c5-46c1-a6fb-3c90fe90223d_850.jpg Пресс-служба клуба "Архангел Михаил"

Пётр Ян

Российский боец Пётр Ян подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) ещё на четыре боя, сообщает пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил». Также подписано соглашение на следующий поединок.

О новом контракте Ян знал сразу после победы над Сильвой Де Андраде на турнире UFC 232. Как отметил сам боец, новый контракт даст ему возможность приблизиться к титульному поединку.

«Я не знаю, получится ли добраться до титульного боя в течение следующих боев, но я хочу максимально близко к нему приблизиться. Не знаю, насколько это реально, но я сделаю все для этого», — сказал Ян.

Российский боец провел под эгидой UFC три поединка и во всех одержал победы. В своем дебютном в организации бое он в первом раунде техническим нокаутом выиграл у Теруто Ишихару, затем на московском шоу решением судей одержал победу над Джин Су Соном, а в третьем бое одолел самого серьезного соперника в карьере — Сильву Де Андраде.

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