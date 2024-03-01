Российский боец ММА стал новым чемпионом One FC Россиянин Малыхин в третий раз стал чемпионом One FC

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Анатолий Малыхин

Боец ММА и чемпион One FC в тяжелом и полутяжелом весе Анатолий Малыхин в третий раз стал чемпионом One FC в категории среднего веса, передает РИА Новости. В победном бою россиянин встретился с представителем Нидерландов Ренье де Риддером.

Поединок состоялся в Катаре. Бой продлился три раунда и закончился техническим нокаутом. До этого Малыхин и Риддер уже встречались на ринге в 2022 году, тогда россиянин победил оппонента в первом раунде. Таким образом, за Малыхиным теперь значится 14 побед в 14 профессиональных поединках.

Ранее стал известен результат выступления российских борцов на чемпионате Европы. Так, отечественные спортсмены заняли четвертое место в медальном зачете. Соревнования проходили в Румынии. Россияне выступали на турнире в нейтральном статусе.

На счету атлетов из России три золотые, четыре серебряные и семь бронзовых наград. Золотые медали среди россиян завоевали борец греко-римского стиля Сергей Семенов в весовой категории до 130 килограммов, а также участники турнира по вольной борьбе Абасгаджи Магомедов в категории до 61 килограмма и Ахмед Усманов в категории до 79 килограммов.

Первое место в медальном зачете заняли представители Турции (семь золотых, пять серебряных, три бронзовых награды), на втором месте команда Азербайджана (5-3-4), замкнули тройку борцы из Армении (4-0-2).