Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл индивидуальную гонку

Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл индивидуальную гонкуРоссиянин Антон Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону
Российский биатлонист Антон Бабиков стал победителем индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в итальянском Антхольце. Россиянин не допустил ни одного промаха на огневых рубежах и показал лучший результат.
Бабиков почти на 10 секунд опередил пришедшего вторым к финишу норвежца Тарьей Бё. При этом серебряный призер допустил два промаха, и оба — на заключительной стойке. Третьим финишировал ещё один представитель сборной России — Саид Каримулла Халили. Он допустил только один промах и отстал от победителя на 48 секунд.
Отметим, что седьмое место в этой гонке занял Александр Логинов, также представляющий Россию.
Ранее стало известно, что Бабиков является запасным в заявке сборной России на участие в Олимпийских играх 2022 года. Ожидается, что вечером в четверг к национальной команде присоединится Эдуард Латыпов.