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Российский биатлон лишился двух спортсменов

Елена Кручинкина vk.com/Лена Кручинкина

Елена Кручинкина

спорт [ версия для печати ]

Российские биатлонисты Елена Кручинкина и Никита Лобастов получили разрешение выступать за сборную Белоруссии. Об этом рассказала генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона (БФБ) Дарья Леош.

По её словам, Международный союз биатлонистов (IBU) удовлетворил просьбу БФБ о смене спортивного гражданства Кручинкиной и Лобастовым. О том, в каких стартах состоится их дебют в новой команде, не сообщается.

Ранее News.ru информировал, что в Белоруссии к переходу биатлонистов из России отнеслись неоднозначно. Их появление в команде расценили как провал в работе с подготовкой резерва для сборной.


#биатлон #сборнаяРоссиипобиатлону #ЕленаКручинкина #НикитаЛобастов
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