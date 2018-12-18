Российский биатлон лишился двух спортсменов

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Елена Кручинкина

Российские биатлонисты Елена Кручинкина и Никита Лобастов получили разрешение выступать за сборную Белоруссии. Об этом рассказала генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона (БФБ) Дарья Леош.

По её словам, Международный союз биатлонистов (IBU) удовлетворил просьбу БФБ о смене спортивного гражданства Кручинкиной и Лобастовым. О том, в каких стартах состоится их дебют в новой команде, не сообщается.

Ранее News.ru информировал, что в Белоруссии к переходу биатлонистов из России отнеслись неоднозначно. Их появление в команде расценили как провал в работе с подготовкой резерва для сборной.