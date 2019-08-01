Российский апльпинист Василий Дроздов во время восхождения погиб в горах Таджикистана.
Обладатель почётного звания «Снежный барс» Василий Дроздов трагически погиб на восхождении в горах Таджикистана, — говорится в заявлении Агентства по спорту Архангельской области..
Дроздов скончался 29 июля при восхождении на Бодхона по маршруту Житенёва 6А. Трагедия произошла из-за обвала участка рельефа.
В настоящий момент оформляются документы, необходимые для перевозки тела альпиниста на родину из Душанбе
Мировая звезда киберспорта Лилия Новикова, известная многим под псевдонимом Лия, погибла в Москве в ночь на 12 июня, ранее писал News.ru.