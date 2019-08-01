https://static.news.ru/photo/c6c2595a-b464-11e9-842e-fa163e074e61_660.jpg Василий Дроздов (справа) Фото: Василий Дроздов/vkontakte

Российский апльпинист Василий Дроздов во время восхождения погиб в горах Таджикистана.

Обладатель почётного звания «Снежный барс» Василий Дроздов трагически погиб на восхождении в горах Таджикистана, — говорится в заявлении Агентства по спорту Архангельской области..

Дроздов скончался 29 июля при восхождении на Бодхона по маршруту Житенёва 6А. Трагедия произошла из-за обвала участка рельефа.

В настоящий момент оформляются документы, необходимые для перевозки тела альпиниста на родину из Душанбе

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