Российских тяжелоатлетов не допустили до участия в чемпионате мира IWF не допустила атлетов из РФ до чемпионата мира 2023 года в нейтральном статусе

Фото: Xinhua/Global Lok Press

Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял решение не допускать россиян до участия в чемпионате мира 2023 года в нейтральном статусе, сообщает пресс-служба спортивной организации. В то же время исполком IWF утвердил список нейтральных спортсменов, куда вошли 12 представителей Белоруссии.

Исполком IWF утвердил делегацию нейтральных атлетов, которая будет присутствовать на чемпионате мира. В ее составе 12 спортсменов, 7 человек обслуживающего персонала и 1 технический судья — все они имеют белорусские паспорта, — говорится в заявлении.

Также исполком IWF принял решение, что атлеты могут подать заявление на освобождение от участия в квалификационных соревнованиях к Олимпиаде 2024 года в Париже при «исключительных обстоятельствах».

Ранее федерация установила критерии «приемлемости», при соответствии которым россияне и белорусы могут быть допущены до международных турниров в нейтральном статусе. Одним из условий было подписание декларации о политических взглядах. Россияне не стали подписывать документ для допуска на этап Гран-при IWF на Кубе, который прошел в Гаване с 8 по 18 июня. По словам президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова, IWF предоставила недостаточно времени на ознакомление с декларацией.

29 июля российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сообщила, что власти Чехии отказали ей во въезде в страну для участия в турнире Женской теннисной ассоциации в Праге. Спортсменка сделала репост заявления WTA, в котором утверждается, что чешское руководство не разрешило некоторым теннисистам въезжать на территорию государства вопреки тому, что ассоциация допустила их до участия в турнире в нейтральном статусе.