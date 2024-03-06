Российских теннисистов допустили до участия в Олимпиаде ITF допустила теннисистов из России до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе

Фото: IMAGO/Juergen Hasenkopf/Global Look Press

Даниил Медведев

Российским и белорусским спортсменам разрешили участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе, сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF). Решение также будет распространяться на паралимпийцев.

ITF подтверждает, что теннисистам из этих стран будет разрешено участвовать в олимпийских и паралимпийских теннисных соревнованиях в индивидуальном и нейтральном качестве, если они будут соблюдать принципы МОК и МПК, — говорится в сообщении.

Спортсмены с нейтральным статусом должны будут соответствовать требованиям отбора и допуска, изложенным в правилах ITF. По словам представителей федерации, их позиция соответствует международной политике тенниса, принятой в марте 2022 года.

Решение ITF совпадает с решением большинства международных федераций (IF) в отношении индивидуальных соревнований и спортсменов, участвующих в Играх 2024 года в Париже этим летом, — уточнили в ITF.

В декабре Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России и Белоруссии до участия в Олимпиаде в Париже. Позже в пресс-релизе организации указали, что по итогам квалификационного отбора 11 «нейтральных» спортсменов поедут на соревнования.