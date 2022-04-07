Российских саночников допустили к международным турнирам

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Нападающий московского «Динамо» и сборной Камеруна Клинтон Н’Жи в интервью Sport24 рассказал, как за рубежом относятся к России и президенту страны Владимиру Путину. По словам камерунского футболиста, глава РФ пользуется большой популярностью.

Путина в Камеруне, Африке и европейских странах, где я играл, очень любят. Людям нравится его манера управлять страной, — сказал Н’Жи. За свою карьеру 28-летний форвард играл в Камеруне, Франции...