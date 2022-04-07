Российских саночников допустили к международным турнирам

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт сообщила, что Арбитражный суд Международной федерации санного спорта (FIL) принял сторону россиян после рассмотрения апелляции на отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Это означает, что отечественные спортсмены вернули право выступать в международных стартах.
Мы были в длительной переписке с международной федерацией, и вчера арбитражный суд полностью удовлетворил все наши требования, — сообщила Гарт.
Исполком FIL 2 марта отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, запретил проводить в России международные турниры, а представителям России — работать в составе рабочих групп FIL.
Ранее Всемирная ассоциация олимпийцев (WAO) выступила против отстранения российских спортсменов от международных соревнований.