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Российских саночников допустили к международным турнирам

12:04, 08 апреля 2022
Российских саночников допустили к международным турнирам Диана Логинова Фото: Steffen Proessdorf/Global Look Press
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Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт сообщила, что Арбитражный суд Международной федерации санного спорта (FIL) принял сторону россиян после рассмотрения апелляции на отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Это означает, что отечественные спортсмены вернули право выступать в международных стартах.

Мы были в длительной переписке с международной федерацией, и вчера арбитражный суд полностью удовлетворил все наши требования, — сообщила Гарт.

Исполком FIL 2 марта отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, запретил проводить в России международные турниры, а представителям России — работать в составе рабочих групп FIL.

Ранее Всемирная ассоциация олимпийцев (WAO) выступила против отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

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