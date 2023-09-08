Российских паралимпийцев хотят отстранить навсегда: откуда такая жестокость Международный паралимпийский комитет пригрозил полным прекращением членства спортсменов из РФ

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

В четверг, 7 сентября, глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что Международный паралимпийский комитет (МПК) собирается полностью и окончательно «отменить» российских спортсменов. Повторное заседание его Генеральной ассамблеи пройдет 27 сентября. С чем это связано, лишат ли спортсменов участия в Паралимпиаде в Париже в 2024 году — в материале NEWS.ru.

Как ПКР готовится ответить МПК

Павел Рожков заявил о намерениях МПК в интервью РИА Новости. По его словам, на ближайшем заседании Международного паралимпийского комитета в отношении россиян может быть принято радикальное решение и намечается «юридическое сражение». Первая его часть осталась за ПКР.

«Осенью прошлого года Генассамблея МПК приостановила членство ПКР, лишив всех прав, за исключением обязанности платить членский взнос. Мы с этим решением не согласились, его опротестовали и выиграли в апелляционном трибунале МПК» — сказал Рожков.

Он добавил, что, выиграв в трибунале, ПКР был восстановлен, подал заявку в МПК, чтобы мероприятия на территории РФ входили в календарь. Этого удалось добиться, российским паралимпийцам позволили лицензироваться, получать необходимые рейтинги для участия в Паралимпиаде-2024 в Париже и подать заявку в оргкомитет на участие в Играх. Но на этом конфликт не закончился.

«МПК успокоиться не может, 27 сентября в Бахрейне будет проходить повторная Генеральная ассамблея, как они заявляют, они лучше подготовятся, чтобы уже навсегда приостановить членство ПКР», — добавил Рожков.

Сейчас Паралимпийский комитет России активно работает с Минспортом, Министерством иностранных дел России и юридическими организациями. По словам Рожкова, такие меры принимаются, чтобы «очень достойно себя представить» на этой ассамблее и «дать бой» исполкому МПК.

Фото: paralymp

На Паралимпиаду в Париже заявилась делегация из 300 россиян

Несмотря на то что вопрос о допуске россиян на ближайшую Паралимпиаду остается открытым, делегация из 300 человек падала заявку на участие в Паралимпиаде в Париже. Об этом ранее сообщил Павел Рожков.

«Мы отправили заявку с нашим прогнозом с учетом всех критериев, которые сейчас есть. Предварительный состав делегации составил почти 300 человек. Мы не включили в нее представителей игровых видов спорта, например баскетбол на колясках, волейбол сидя, регби на колясках, а также командные дисциплины в плавании и легкой атлетике, бочче и других видах спорта», — сказал Рожков ТАСС.

Это не означает, что россияне на Паралимпиаду действительно поедут. Если МПК в сентябре примет решение о приостановлении членства ПКР, Игры пройдут без наших спортсменов.

Что говорят спортсмены о Паралимпиаде в Париже

Чемпион мира по фехтованию на колясках Роман Федяев, потерявший ногу на горнолыжном спуске, в разговоре с корреспондентом NEWS.ru оценил шансы поехать на Паралимпиаду в Париж.

«Какой Париж?! Давай хотя бы о Лос-Анджелесе-2028 поговорим! Правда, я к тому времени уже карьеру завершу. Но в Париж мы не едем. Нет никаких шансов. Я не знаю, что должно случиться, чтобы нас туда допустили», — сказал Федяев.

По его словам, сейчас единственные соревнования по фехтованию, куда допущены россияне, — это чемпионат России, Кубок России и международный турнир с белорусами. Он добавил, что паралимпийское фехтование полностью подчинено МПК, поэтому россиян никуда не пускают.

Почему МПК использует более радикальную риторику, чем МОК

В отличие от МПК Международный олимпийский комитет (МОК) никогда не делал заявлений о полной «отмене» россиян. В МОК придумали критерии, согласно которым российские спортсмены могут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.

Глава МОК Томас Бах неоднократно заявлял, что целью его организации является придумать формат, при котором россияне смогут быть допущены до главных соревнований планеты. Сейчас критерии такие: отсутствие флага, гимна, принадлежности к Вооруженным силам России (ВС РФ), армейским спортивным клубам и недопуск сборных команд.

Фактически могут быть допущены только индивидуальные атлеты. В МПК же отстраняют всех спортсменов. Почему так происходит, рассказал NEWS.ru Роман Федяев.

«Насколько я знаю, в том числе от президента нашей федерации и старшего тренера, МПК — это частная контора. Если МОК — международная организация, то МПК — клуб по интересам, принадлежащий британцам. Они имеют право нас полностью отстранить, ведь это их личный клуб. И одно из условий вхождения в него — невозможность подать в суд», — сказал Федяев.

NEWS.ru отправил в Паралимпийский комитет России запрос с просьбой прокомментировать столь жесткую риторику МПК и оценить вероятность допуска россиян к участию в парижских Играх, но на момент выхода материала ответа не было.

В Госдуме призвали защищать российских паралимпийцев

Российские паралимпийцы больше всех не угодили странам Запада, потому что там понимают, что в РФ вдвойне гордятся их успехами и результатами, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По словам Журовой, необходимо защитить паралимпийцев и создать все условия для проведения соревнований внутри страны.

«В России демонстрируют, что эти люди являются примером преодоления, какие они супергерои. Они допускают, что если у паралимпийцев отнимут международные соревнования, то мы их бросим. Они почему-то думают, что мы так сделаем, а мы, наоборот, должны мобилизоваться и содержать спорт высших достижений — как обычные олимпийские виды, так особенно и паралимпийские, чтобы ребята не чувствовали разницы, есть международные соревнования или нет», — подчеркнула Журова.

Почему в 2022 году россияне не приняли участия в Паралимпиаде

Паралимпийские игры в прошлом году проходили через несколько недель после Олимпийских. Но в 2022-м это имело принципиальное значение, так как Олимпиаду Пекин принимал до 24 февраля — даты начала специальной военной операции (СВО) на Украине, а Паралимпиаду — уже после, с 4 по 13 марта.

Паралимпийцы из России и Белоруссии, изначально допущенные до соревнований, в итоге не смогли принять в них участия. Решение о допуске, несмотря на начавшуюся СВО, было официально принято 2 марта, россияне уже находились в Пекине и должны были выступать под аббревиатурой NPA (Neutral Paralympic Athletes), без флага и гимна. Но за следующие сутки целый ряд стран объявил об отказе соревноваться с россиянами и белорусами. И МПК пришлось менять вердикт.

«Они сказали, что если мы не пересмотрим наше решение, то оно, скорее всего, будет иметь серьезные последствия для зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. Многочисленные национальные паралимпийские комитеты угрожают не участвовать в соревнованиях. Принимая во внимание вышесказанное, а также в целях сохранения целостности этих Игр и безопасности всех участников мы решили отстранить от участия спортсменов из России и РБ», — заявил тогда глава МПК Эндрю Парсонс.

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