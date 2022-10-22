Российских лыжников отстранили от участия в международных соревнованиях Международная федерация лыжного спорта отстранила россиян от участия в соревнованиях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях организации в следующем сезоне, сообщает норвежская вещательная корпорация NRK. Решение было принято на заседании совета FIS.

Получилось так, как и предполагалось. То же решение, что и раньше, — сообщил член Совета FIS швед Матс Орьес.

1 марта Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отстранила от участия в Кубке мира спортсменов из России. Организация поддержала решение правления Федерации лыжных видов спорта Норвегии, которое запретило российским спортсменам выступать на территории их страны.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение Международной федерации лыжных гонок (FIS) продлить отстранение российских и белорусских спортсменов до конца летнего сезона 2022 года. Он заявил, что следовало бы убрать всех норвежцев, поскольку они «развратники и пьяницы».