Российских лыжников на чемпионате мира могут сделать «нейтральными»

https://static.news.ru/photo/f54f0e54-5403-11eb-8043-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Schutt/dpa/Global Look Press

Название российской команды по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах и двоеборью на предстоящем чемпионате мира в немецком Оберстдорфе может быть изменено. Об этом сообщили в Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Днём ранее стало известно, что россияне выступят под флагом FIS в составе команды под названием National athletes of Russia («Национальные атлеты России»).

Однако некоторое время спустя, в федерации уточнили, что окончательное решение, как и формулировка, ожидаются примерно через неделю.

В принятии такого решения принимали участие различные заинтересованные стороны, но первоначальное предложение FIS заключается в том, что российские спортсмены будут соревноваться под флагом и гимном FIS, а команда будет называться Neutral — or National — Athletes of Russia (либо «Нейтральные», либо «Национальные» атлеты — NEWS.ru), — цитирует сообщение FIS ТАСС.

Российские лыжники не смогут выступать на чемпионате мира под флагом страны и с национальным гимном в связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые выступили в силу в декабре прошлого года в отношении всего российского спорта.

Чемпионат мира в Оберстдорфе пройдет с 22 февраля по 7 марта. На турнире будут разыграны 24 комплекта наград в лыжных гонках, прыжках с трамплина и лыжном двоеборье.

Ранее NEWS.ru писал, что в случае победы россиян в соревнованиях во время награждения будет исполняться гимн Международной федерации лыжного спорта.