Российских легкоатлетов не допустили до участия в ЧЕ в помещении

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении пройдёт в 2021 году без российских спортсменов. Они не получили нейтральный статус и не допущены до участия в соревнованиях.
О соответствующем решении в отношении россиян
Таким образом, россияне не смогут принять участие в чемпионате Европы в помещении. Мы понимаем всю горечь и разочарование наших атлетов, тренеров и любителей лёгкой атлетики и просим наших спортсменов вновь набраться терпения и готовиться планомерно к летнему сезону. Мы продолжим настойчиво добиваться возможности для выступления россиян в международных соревнованиях, — сказано в заявлении.
Согласно двухлетним санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA), российские сборные будут вынуждены выступать без государственных символов страны и гимна на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио и зимних Играх в Пекине.
Ранее NEWS.ru писал, что независимый дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit принял решение о дисквалификации бывшего президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина сроком на четыре года. Об этом сообщила пресс-служба AIU.