Российских легкоатлетов не допустили до участия в ЧЕ в помещении

https://static.news.ru/photo/8d3d0786-7694-11eb-be60-96000091f725_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении пройдёт в 2021 году без российских спортсменов. Они не получили нейтральный статус и не допущены до участия в соревнованиях.

О соответствующем решении в отношении россиян сообщила Всероссийская федерация лёгкой атлетике (ВФЛА). Организация отмечает, что было сделано всё для того, чтобы атлеты, не имеющие отношения к нарушениям антидопингового законодательства, смогли выступить на турнире. Но теперь получить нейтральный статус они смогут не раньше 17–18 марта, когда этот вопрос рассмотрит совет Всемирной легкоатлетической ассоциации.

Таким образом, россияне не смогут принять участие в чемпионате Европы в помещении. Мы понимаем всю горечь и разочарование наших атлетов, тренеров и любителей лёгкой атлетики и просим наших спортсменов вновь набраться терпения и готовиться планомерно к летнему сезону. Мы продолжим настойчиво добиваться возможности для выступления россиян в международных соревнованиях, — сказано в заявлении.

Согласно двухлетним санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA), российские сборные будут вынуждены выступать без государственных символов страны и гимна на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио и зимних Играх в Пекине.

Ранее NEWS.ru писал, что независимый дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit принял решение о дисквалификации бывшего президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина сроком на четыре года. Об этом сообщила пресс-служба AIU.