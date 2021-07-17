Российских гребцов сняли с Олимпиады в Токио

Российские гребцы из парной четвёрки не смогут выступить на Олимпиаде в Токио. Как сообщили в Международной федерации гребного спорта (МФГС), двое из них были дисквалифицировали из-за положительных допинг-проб, а запасные спортсмены не отвечают олимпийским стандартам.

Отмечается, что тренерский совет проанализировал результаты тренировок двух потенциальных запасных в команде и пришёл к выводу, что их уровень мастерства не соответствует необходимым требованиям.

Учитывая эти и другие важные факторы, как невозможность правильно провести заключительный этап подготовки спортсменов данного экипажа к ОИ, высокое психоэмоциональное напряжение и давление и, как следствие, невозможность показать достойный результат на предстоящей регате, руководство Федерации с тяжёлым сердцем решило снять экипаж с соревнований, — говорится в сообщении.

Теперь команду России могут заменить литовские спортсмены.

Ранее из-за положительных допинг-тестов из заявки команды исключили представителей сборной России по академической гребле Никиту Моргачёва и Павла Сорина. Вместо Моргачёва и Сорина были заявлены Александр Матвеев и Никита Еськин