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Российские спортсмены подали в Савёловский суд Москвы исковое заявление о защите чести и достоинства после интервью главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса французскому изданию L'Equipe.

Исковое заявление подписали семь легкоатлетов, а также по одному представителю спортивной гимнастики и борьбы, сообщает РИА Новости .

В исковом заявлении отмечается, что в статье были распространены сведения, которые не соответствовали действительности. В частности в иске говорится, что спортсменам проводились запрещенные переливания крови, тогда как ничего подобного не не было, а Ганус не мог не знать об этом.

Ранее в интервью французам Ганус раскритиковал руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и российского спорта, а также заявил, что нескольким спортсменам из Чувашии проводились запрещенные переливания крови под прикрытием со стороны региона.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) накануне прокомментировал интервью Гануса, писал News.ru.